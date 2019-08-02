Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019».

Фото: Дмитрий Сенькин

Более 80 увлеченных сотрудников банка в красно-голубой форме прошли маршрут карнавального заплыва по рекам и каналам исторического центра города на сап-бордах. К дружной команде присоединились креативные болельщики из числа работников банка, которые приветствовали своих коллег по всему маршруту заплыва флагами Банка и поддерживали весёлыми кричалками.

Необыкновенные ракурсы центра Петербурга, позитивные эмоции, хорошее настроение, спортивная нагрузка, взаимоподдержка на воде и на суше сопровождали команду в течение всего фестивального дня. Приподнятое настроение и командный дух помогли сотруднице банка Елене Фёдоровой завоевать также и титул «Мисс SUP – 2019» и заслуженно стать самой очаровательной девушкой с веслом на фестивале этого года.

Банк «Санкт-Петербург» гордо носит имя нашего города, поэтому всегда поддерживает и активно участвует в городских мероприятиях, которые содействуют продвижению бренда Санкт-Петербурга и делают жизнь тысяч горожан и туристов красочнее и насыщеннее. Дружная команда банка в очередной раз поддержала инициативу, и сапсерфинг стал еще одним корпоративным видом спорта наравне с волейболом, футболом, баскетболом и боулингом.

После яркого выступления команды на фестивале, к привычному слогану «Банк «Санкт-Петербург»: банк высокой культуры!» с полным правом можно добавить: «и SUP-культуры»!

Справка

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков Северо-Западного региона. Банк был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы страны. На 1 января 2019 года в банке обслуживается 2 090 000 частных лиц и 50 000 компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, а также представительстве в Новосибирске. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.