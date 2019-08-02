Грузовик догнал «Мазду» на КАД: «Откачивают подростка». Движение встало

ДТП с грузовиком собрало почти 3-километровую пробку на КАД. По словам очевидцев, серьезно пострадал ребенок.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 2 августа на внутреннем кольце КАД, у съезда на улицу Руставели в районе Мурино, столкнулись грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT» и Mazda. Удар пришелся в заднюю часть легковой машины, и, судя по фото, оба автомобиля развернуло «против шерсти».

«Удар был такой силы, что напротив в домах все услышали... Откачивают подростка», – пишут очевидцы. «Только проезжали, ужас! Девочку лет 10 в реанимацию клали, непрямой массаж сердца делали», – добавляет участница группы Анна.

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На место ДТП прилетел вертолет. Внутреннее кольцо «стоит наглухо», сообщают автомобилисты. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется на протяжении около трех километров.

Подробности произошедшего уточняются.