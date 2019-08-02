МВД РФ заявило о «провокациях» и «угрозе личной безопасности» на готовящемся митинге в столице

Столичное МВД обратилось с повторным предупреждением к гражданам, которые могут выйти на несогласованный митинг, призвав воздержаться от участия.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в сети Интернет продолжаются призывы к участию 3 августа 2019 года в массовом мероприятии в центре столицы. Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна», – сообщает 2 августа ГУ МВД по Москве на своем сайте.

Ведомство напомнило, что в России существует ответственность за организацию и участие в несанкционированных властями мероприятиях.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», – уточнили в МВД.

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Ведомство пообещало «оперативно реагировать на правонарушения».

Напомним, что, несмотря на предупреждения властей, несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Всего было задержано 1074 человека.