ФАС может оштрафовать «Яндекс» на полмиллиона за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс» и ООО «Центр по сертификации и экспертизе» на 500 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе», сообщили в пресс-службе регулятора 2 августа.

«На этот раз в поле зрения ведомства оказалась реклама работ и услуг по оценке (подтверждению) соответствия от ООО "Центр по сертификации и экспертизе" <…> ООО "Центр по сертификации и экспертизе" и ООО "Яндекс" предписано прекратить дальнейшее распространение ненадлежащей рекламы. В отношении обеих компаний возбуждены дела об административных нарушениях для назначения штрафа. Штраф за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

В ФАС считают, что реклама, распространяемая на площадке сервиса «Яндекс.Директ», содержала в себе гиперссылку на сервис по сертификации и декларированию продукции.

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«ООО "Центр по сертификации и экспертизе" отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, и, соответственно, не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Таким образом, в спорной контекстной рекламе и рекламодатель, и рекламораспространитель нарушили запрет, установленный законом о рекламе, заключили в пресс-службе регулятора.