Трамп готовится к «новой эре» контроля за вооружениями после ликвидации ракетного договора с Россией

Президент США поручил принять меры для подготовки к будущему без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В «новую эру» он зовет Россию и Китай.

«Президент [Дональд] Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. США призывают Россию и Китай присоединиться к нам для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира», – сообщает 2 августа госдепартамент США.

Свое предложение Трамп сделал после того, как со 2 августа по инициативе американской стороны было прекращено действие одного из ключевых договоров времен холодной войны.

Ранее американские СМИ писали, что президент США готовит новое «грандиозное ядерное соглашение», которое он собирается подписать с Россией и Китаем.