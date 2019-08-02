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Общество
02.08.2019 14:08
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Трамп готовится к «новой эре» контроля за вооружениями после ликвидации ракетного договора с Россией

 

Президент США поручил принять меры для подготовки к будущему без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В «новую эру» он зовет Россию и Китай.

«Президент [Дональд] Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. США призывают Россию и Китай присоединиться к нам для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира», – сообщает 2 августа госдепартамент США.

Свое предложение Трамп сделал после того, как со 2 августа по инициативе американской стороны было прекращено  действие одного из ключевых договоров времен холодной войны.

Ранее американские СМИ писали, что президент США готовит новое «грандиозное ядерное соглашение», которое он собирается подписать с Россией и Китаем.

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Справка:

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения Договора, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

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