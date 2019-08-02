Кувырок на Пулковском, встреча с «Земляком» и смерть на КАД. Но аварий меньше, чем обычно

За первый день августа в Петербурге произошло меньше трехсот ДТП. В последний раз примерно столько же аварий было 24 июля, и обычно общее число за сутки переваливает за три сотни. Последствия ДТП тоже в целом были не самыми тяжелыми, но без жертв, в отличие от среды, увы, не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за 1 августа инспекторы зафиксировали на петербургских дорогах 294 аварии. Пострадавшие были в восьми случаях, травмы получили семеро взрослых и трое детей. Один человек погиб: вечером на кольцевой автодороге разбился мотоциклист.

Авария произошла около 19:20 на 148-м километре внутреннего кольца КАД. 39-летний мужчина на мотоцикле Honda на скорости влетел сзади в грузовой Mercedes с номерами Брянской области, который стоял в техническом заезде. «Тормозного пути нет совсем», – пишет «Дорожный инспектор».

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Немногим позже, в районе 19:40, на Пулковском шоссе перевернулась легковушка. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома 37 по Пулковскому шоссе 32-летний мужчина на автомобиле Skoda не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. В результате автомобилист получил тяжелые травмы.

В Ленобласти за 1 августа произошло 57 ДТП, из которых шесть – с пострадавшими. Травмы получили шесть человек, все взрослые. Погибших не было.

Около 14:45 в Ломоносовском районе области, на 6-м километре автодороги Ропша – Оржицы, 51-летний мужчина на автомобиле ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 54-летнего мужчины. По данным 47News, это был грузовик ГАЗ-33086 «Земляк». При этом тяжелые травмы, по информации ГИБДД, получил как раз водитель грузовой машины.

Отметим, что днем ранее, 31 июля, в Ленинградской области люди пострадали всего в двух ДТП из 61. Травмы получили четверо взрослых, погибших тоже не было. В Петербурге зафиксировали 337 аварий, в том числе 14 – с пострадавшими. Травмы получили 13 взрослых и один ребенок, никто не погиб.