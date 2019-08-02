МИД РФ предупредил сограждан-туристов об аномальной жаре в Греции

Министерство иностранных дел России советует россиянам, которые находятся в Греции, сократить время пребывания на улице из-за высокой температуры воздуха, которая может сохраниться до конца недели.

«Наблюдается экстремально высокая температура воздуха в Греции, в ряде регионов достигает 42 градусов. Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа», – говорится в информационной сводке департамента Ситуационно-кризисного центра, размещенной в пятницу на странице МИД РФ в Facebook.