Смольный выселил незаконный дом быта в Красногвардейском районе и снёс торговый павильон в Красносельском

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил незаконный дом быта из принадлежащего городу помещения на проспекте Металлистов, д. 19/30, лит. А.

ККИ

Как рассказали 2 августа в ведомстве, на площади более 230 кв. метров без правоустанавливающих документов работали пункты по ремонту обуви, часов, изготовлению ключей, ателье по ремонту и пошиву одежды, фотоателье, парикмахерская, служба доставки воздушных шаров. Ранее данный объект нежилого фонда город сдал в аренду ООО «Алтей», но в марте 2019 года договор был расторгнут. ИП, который вел в помещении предпринимательскую деятельность, добровольно покинуть его отказался.

Также комитет освободил земельный участок на проспекте Кузнецова, демонтировав стоящий на нем продуктовый магазин площадью 60 кв. м.

Ранее город сдал его в аренду ООО «Алтай», но договор был расторгнут.

Землёй продолжили пользоваться ООО «Алтай» и ИП Рагимов З.А. Просьбу добровольно съехать предприниматели проигнорировали, в итоге павильон был снесён силами ККИ. Предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.