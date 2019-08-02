Уткам в Таврическом саду дали воду. Лапы в водорослях больше не путаются

После того, как жители Центрального района Петербурга обратили внимание пользователей на удручающее состоянии водоемов в Таврическом саду, коммунальные службы занялись очисткой пруда, а Водоканал открыл задвижки.

О работах по очистке прудов рассказали активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте» 2 августа. Кроме того, что с поверхности исчез мусор и лишняя растительность, в водоем пустили воду. Радость пользователи в комментариях разбавили вопросом о том, зачем вообще ее перекрывать.

Как объяснили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», задвижки на трубе открывают по просьбе комитета по природопользованию Смольного, происходит это в зависимости от погодных условий. Порой пруд наполняется самостоятельно, с помощью дождей, после снежных зим летняя подпитка ему не нужна довольно долго. Если же воду не перекрывать, вода попросту выйдет из берегов.

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Грязь на поверхности водоемов жители микрорайона связали с найденной тушкой утки. Искать тело поехали представители комитета, но ничего подобного им найти не удалось. Чиновники отметили, что кряквы в саду ведут себя бодро и, на первый взгляд, не страдают от болезней и голода.