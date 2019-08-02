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Бизнес
02.08.2019 13:30
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«Пообещать что-то и затем сдержать обещание — две разные вещи». «Нафтогаз» сомневается в Меркель

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев высказал сомнение, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет сдержать обещание, согласно которому транзит российского газа через территорию Украины продолжится и после 2019 года. Об этом он заявил в интервью изданию Handelsblatt, пишет «Лента.ру».

«Пообещать что-то и затем сдержать обещание — две разные вещи. Это верно как применимо как на русском, так и на немецком языке», — сказал Коболев. Он посетовал, что Россия еще не назначила представителей на трехсторонние переговоры по газу. Между тем Еврокомиссия предлагала провести их уже 16 сентября.

Германия не раз подчеркивала, что «Северный поток-2» является экономическим проектом и не угрожает энергетической безопасности Европы. Но в то же время в Берлине отмечали важность сохранения поставок российского газа через территорию Украины после 2019 года. Так, в апреле 2018-го Меркель назвала невозможным «Северный поток-2» без определения будущего транзита через украинскую территорию.

Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. До этого Россия планирует запустить сразу два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В Киеве опасаются, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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