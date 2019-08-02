Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 64.64р
71.71р
19:11 02.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
02.08.2019 18:00
Печать

Сколько комнат нужно для счастья

Во многих странах нормой считается, когда у каждого члена семьи есть своя комната плюс общая гостиная. А что у нас?

Сколько комнат нужно для счастья

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Риэлторы утверждают, что в Петербурге самыми востребованными являются одно- и двухкомнатные квартиры. Просто позволить себе купить «трёшку» и больше может далеко не каждая семья. Но на рынке недвижимости есть новостройки со свободными планировками, в которых можно учесть интересы всех членов семьи. Яркий пример — малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Их возводит застройщик «Терминал-Ресурс» в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».

Новый уровень комфорта

Проект «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе начал развиваться 10 лет назад. Сначала была разработана градостроительная и проектная документация, появилась улично-дорожная и инженерные сети. Жилые комплексы, по аналогии с находившимися в екатерининское время здесь «образцовыми» деревнями, получили название «Образцовые кварталы». Уже построены и заселены три первых «Образцовых квартала», сейчас получают ключи новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4». Строятся пятый и шестой одноимённые комплексы.

В новостройках применена система отопления «теплый водяной пол», она позволяет жильцам самостоятельно регулировать температуру в каждой жилой зоне. Утепление фасадов производится по австрийской системе, принцип системы – удерживать тепло внутри, а холод снаружи. Дома оснащены бесшумными лифтами производства Швейцарии. В квартирах, в т.ч. на балконах и лоджиях, выполняется качественное панорамное остекление.

Для многих покупателей решающим при выборе квартиры в «Образцовых кварталах» оказываются современные эргономичные планировки. Застройщик предлагает просторные однокомнатные квартиры (до 46 кв. м), множество разновидностей «двушек», есть в квартирографии этих домов и варианты со свободными планировками больше 100 метров. Высота потолков в «образцовых квартирах» – 2,75 метров, а «в коньке» на мансардном, пятом, этаже достигает 4,5!

Свободная планировка

Какая хозяйка не мечтает о большой кухне? Мечты сбываются в «Образцовых кварталах»! Более того, застройщик предусмотрел возможность объединения кухни с гостиной. Владелец жилья может самостоятельно решить, как распорядиться своими квадратными метрами, если площадь позволяет, сколько отвести под гостиную, детскую, спальню и рабочий кабинет.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Планирование квартир сделано по принципам эргономики – науки о комфорте, правильной организации пространства. В результате площадь используется максимально полезно, тем более тёплые полы в «Образцовых кварталах» монтируются без внешних труб и громоздких радиаторов. Личное пространство для нескольких членов семьи можно спланировать даже в однокомнатной квартире свободной планировки, грамотно расставив мебель и определив назначение жилых зон.

Трёшки-матрешки: поместятся все!

Хорошее предложение для большой семьи – трёхкомнатная квартира в «Образцовом квартале 3». Жилой комплекс уже сдан, квартиры продаются по договору купли-продажи, покупатель при оформлении сделки сразу вступает в собственность. «Изюминками» этого комплекса являются эркеры – функциональные архитектурные выступы с панорамным остеклением, трёхметровые потолки и места под камины на верхних этажах. Во всех крупногабаритных квартирах застройщик проектирует два санузла – можно и ванную комнату сделать комфортной, и душевую кабину разместить.  Семьи с детьми ценят атмосферу, сформировавшуюся в этом зелёном благополучном районе. Важным критерием при выборе является транспортная доступность: 10 минут до Пушкина и 15 –­ до ближайших станций метро. На все квартиры в «Образцовом квартале 3» сейчас действует специальная цена.

Реклама


Подробнее обо всех акциях –­ в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
ПСК
01.08.2019 11:39

ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
01.08.2019 10:46

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
pixabay.com
31.07.2019 17:54

В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

Россияне получили право на ипотечные каникулы - соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.