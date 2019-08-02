Сколько комнат нужно для счастья

Во многих странах нормой считается, когда у каждого члена семьи есть своя комната плюс общая гостиная. А что у нас?

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Риэлторы утверждают, что в Петербурге самыми востребованными являются одно- и двухкомнатные квартиры. Просто позволить себе купить «трёшку» и больше может далеко не каждая семья. Но на рынке недвижимости есть новостройки со свободными планировками, в которых можно учесть интересы всех членов семьи. Яркий пример — малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Их возводит застройщик «Терминал-Ресурс» в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».

Новый уровень комфорта

Проект «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе начал развиваться 10 лет назад. Сначала была разработана градостроительная и проектная документация, появилась улично-дорожная и инженерные сети. Жилые комплексы, по аналогии с находившимися в екатерининское время здесь «образцовыми» деревнями, получили название «Образцовые кварталы». Уже построены и заселены три первых «Образцовых квартала», сейчас получают ключи новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4». Строятся пятый и шестой одноимённые комплексы.

В новостройках применена система отопления «теплый водяной пол», она позволяет жильцам самостоятельно регулировать температуру в каждой жилой зоне. Утепление фасадов производится по австрийской системе, принцип системы – удерживать тепло внутри, а холод снаружи. Дома оснащены бесшумными лифтами производства Швейцарии. В квартирах, в т.ч. на балконах и лоджиях, выполняется качественное панорамное остекление.

Для многих покупателей решающим при выборе квартиры в «Образцовых кварталах» оказываются современные эргономичные планировки. Застройщик предлагает просторные однокомнатные квартиры (до 46 кв. м), множество разновидностей «двушек», есть в квартирографии этих домов и варианты со свободными планировками больше 100 метров. Высота потолков в «образцовых квартирах» – 2,75 метров, а «в коньке» на мансардном, пятом, этаже достигает 4,5!

Свободная планировка

Какая хозяйка не мечтает о большой кухне? Мечты сбываются в «Образцовых кварталах»! Более того, застройщик предусмотрел возможность объединения кухни с гостиной. Владелец жилья может самостоятельно решить, как распорядиться своими квадратными метрами, если площадь позволяет, сколько отвести под гостиную, детскую, спальню и рабочий кабинет.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Планирование квартир сделано по принципам эргономики – науки о комфорте, правильной организации пространства. В результате площадь используется максимально полезно, тем более тёплые полы в «Образцовых кварталах» монтируются без внешних труб и громоздких радиаторов. Личное пространство для нескольких членов семьи можно спланировать даже в однокомнатной квартире свободной планировки, грамотно расставив мебель и определив назначение жилых зон.

Трёшки-матрешки: поместятся все!

Хорошее предложение для большой семьи – трёхкомнатная квартира в «Образцовом квартале 3». Жилой комплекс уже сдан, квартиры продаются по договору купли-продажи, покупатель при оформлении сделки сразу вступает в собственность. «Изюминками» этого комплекса являются эркеры – функциональные архитектурные выступы с панорамным остеклением, трёхметровые потолки и места под камины на верхних этажах. Во всех крупногабаритных квартирах застройщик проектирует два санузла – можно и ванную комнату сделать комфортной, и душевую кабину разместить. Семьи с детьми ценят атмосферу, сформировавшуюся в этом зелёном благополучном районе. Важным критерием при выборе является транспортная доступность: 10 минут до Пушкина и 15 –­ до ближайших станций метро. На все квартиры в «Образцовом квартале 3» сейчас действует специальная цена.

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Подробнее обо всех акциях –­ в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya