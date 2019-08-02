Проблемы с Интернетом в сети «Буквоед» объяснили сбоем в работе серверов
Невозможность заказать книги на сайте «Буквоеда» в книжной сети объяснили техническим сбоем. Обыски и «обнальное» уголовное дело в комментарии компания упоминать не стала.
Информация от пресс-службы ООО «Буквоед» пришла на редакционную почту «Фонтанки» днем 2 августа. Книжный ретейл заверил, что работает и горячая линия, и интернет-магазин. Как сообщалось накануне, при попытке оформить заказ на сайте «Буквоеда» выпадало уведомление о временных сбоях. В настоящее время все действительно работает.
Технические сложности в компании назвали сбоем в работе серверов – поисковые терминалы в розничных магазинах, уточняют в пресс-службе, все еще отключены, книги доставляют с задержкой. При этом представители сети по телефону не смогли уточнить, как этот сбой связан с обысками на Минеральной. По информации «Фонтанки», кроме документов в центральном офисе компании правоохранительные органы интересовала серверная, а сложности с доставкой объясняются опечатанным складом.
Петербургская пресс-служба не стала комментировать обыски, попросив прислать дополнительный запрос. Их московские коллеги ранее отреагировали сообщением о том, что визит правоохранительных органов связан с деятельностью контрагента компании.
Как выяснилось позже, контрагентами оказались компании с малоговорящими названиями – «Опт-Групп», «Юником», «Торгснабсервис» и «Петробалткомплект». Следствие по делу о незаконной банковской деятельности считает связанных с этими организациями предпринимателей обнальщиками. 31 июля по этому делу был проведен обыск в ООО «Систем-Книга», это одно из юрлиц книжной сети под брендом «Буквоед». Искали имеющие значение для следствия предметы и документы.
Справка:
До февраля 2016 года «Систем-Книга» почти на сто процентов принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах офшору «Камиша Лимитед». После переоформления равные доли в компании получили основатели издательства «Эксмо» Андрей Гредасов и Олег Новиков, чуть меньше – гендиректор московской сети «Читай-город» Михаил Иванцов, основатель «Буквоеда» Денис Котов и совладелец издательства «АСТ» Павел Гришков.
«Буквоед» основан в 2000 году, через два года контрольный пакет акций купило издательство «Эксмо». В 2008-м столичный собственник объявил об объединении петербургской сети с московским розничным проектом «Новый книжный» (позже ребрендирован в «Читай-город»). Однако процесс интеграции долгое время буксовал. Московское руководство решило усилить его в 2018 году, некоторые участники рынка оценивали ситуацию как корпоративный конфликт. Под брендом «Буквоеда» работают 143 магазина на Северо-Западе.