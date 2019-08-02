МЧС заявило о кратном снижении скорости распространения пожаров в Сибири

Ежедневный рост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизился в пять раз. Такие данные приводит федеральное Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«На сегодняшний день на территории трех субъектов – Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края – продолжают действовать 388 очагов природных пожаров. При этом за последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов пожаров. Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трем субъектам», – сообщается 2 августа на сайте МЧС РФ.

На особом контроле остаются три пожара в 5-километровой зоне от населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области.

В МЧС также рассказали, что для борьбы со стихией были выделены 9000 человек и 2800 единиц техники.