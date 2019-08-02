Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 64.64р
71.71р
13:54 02.08.2019
Расширенный поиск

Власть
02.08.2019 13:15
Печать

Президент Украины подтвердил, что глава его администрации подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава офиса президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба главы соседнего государства.

 

При этом Зеленский уточнил, что пока не подписывал это заявление.

«Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», – заявил Владимир Зеленский.

Реклама

Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на освобождение от членов его команды.

Напомним, что 1 августа агентство «Интерфакс-Украина» распространило сообщение о том, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Затем эта информация распространилась и в других СМИ. Утверждалось, что причиной отставки стало давление со стороны США. Так, администрация президента США Дональда Трампа не согласовала встречу с Зеленским в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Американская сторона опасалась связей Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским, адвокатом которого он работал до перехода на госслужбу.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
ПСК
01.08.2019 11:39

ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
01.08.2019 10:46

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
pixabay.com
31.07.2019 17:54

В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

Россияне получили право на ипотечные каникулы - соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.
фото предоставлено ГК «КВС»
31.07.2019 13:16

Губернатор Ленинградской области открыл пожарное депо в «Ясно.Янино»

30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо на территории жилого квартала «Ясно.Янино», застройщиком которого является группа компаний «КВС».
Группа ЦДС
31.07.2019 12:29

Стартует IV сезон конкурса «АРХпроект»

Группа ЦДС и журнал «Проект Балтия» объявляют о старте всероссийского профессионального студенческого конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект».
LEGENDA Intelligent Development
31.07.2019 09:49

Решайся быстрее – покупай выгоднее

При принятии решения о приобретении квартиры в проектах «Московский, 65», «LEGENDA Героев» и II очереди «LEGENDA Комендантского» в течение 7 дней после первого обращения в офис продаж компании покупатели смогут воспользоваться специальными условиями от застройщика.