Президент Украины подтвердил, что глава его администрации подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава офиса президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба главы соседнего государства.

Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана. Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки Глави держави.https://t.co/oiov0LnHGf — Офіс Президента (@APUkraine) 2. August 2019

При этом Зеленский уточнил, что пока не подписывал это заявление.

«Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», – заявил Владимир Зеленский.

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Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на освобождение от членов его команды.

Напомним, что 1 августа агентство «Интерфакс-Украина» распространило сообщение о том, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Затем эта информация распространилась и в других СМИ. Утверждалось, что причиной отставки стало давление со стороны США. Так, администрация президента США Дональда Трампа не согласовала встречу с Зеленским в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Американская сторона опасалась связей Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским, адвокатом которого он работал до перехода на госслужбу.