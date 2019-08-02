Петербург за ВДВ! Голубые береты вышли в город

фото: Павел Каравашкин /"Фонтанка.ру"

Рабочая пятница, на которую пришёлся День Воздушно-десантных войск, не сказалась на численности голубых беретов и тельняшек на петербургских улицах. Десантники идут в народ и на фонтаны не покушаются, но Водоканал продолжает бдеть.

Празднующие 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России 2 августа начали собираться перед Эрмитажем около десяти утра. Вскоре Дворцовая площадь была захвачена, её завсегдатаи – Петры и Екатерины – оттеснены. После полуденного выстрела бело-голубая организованная колонна переместилась к Марсову полю через Миллионную.

По приблизительной оценке фотокорреспондента «Фонтанки», перед Вечным огнём собралось порядка трёхсот-четырёхсот человек. В голубые береты и тельняшки были облачены собаки и дети. После возложения цветов и поздравлений отмечающие выдвинулись в сквер Маргелова и парк 300-летия Санкт-Петербурга, где пройдут театрализованная военно-спортивная и концертная программы.

Отмечается, что празднование проходит интеллигентно, раскоординацией движений выделились только несколько человек. В Водоканале, рассчитывая на благоразумие и неуютную погоду, в этом году не стали сушить фонтаны. Правда, фонтан у Адмиралтейства всё равно пришлось закрыть – одна из труб дала течь. Ожидается, что завтра работа будет возобновлена. На предприятии говорят, что первая половина Дня ВДВ для фонтанов прошла спокойно, но ещё не вечер.