Сама себе пенсионер. Начальник отделения «Почты России» в Петербурге обвинена в хищении 3,3 млн рублей

В Петербурге после семилетней работы начальник отделения «Почты России» в Центральном районе отдана под суд за серию мошенничеств. Надия Бедретдинова, по мнению следствия, вживалась в роль пенсионеров и сама себе выписывала выплаты.

Как стало известно «Фонтанке» 2 августа, Бедретдинова обвинена в девяти эпизодах хищения денег клиентов «Почты России». Как считает следствие, с 2012-го по 2019 год она осуществляла фиктивные финансовые операции по внесению и приему денежных средств, подделывая подписи потерпевших на поручениях на выплату и прием денежных средств и на поручениях на доставку пенсий и других социальных выплат.

Уголовное дело следственное управление УМВД по Центральному району ГУ МВД в отношении Бедретдиновой возбудило в апреле 2019 года. Суммарный ущерб клиентам «Почты России» составил 3 млн 375 тыс. рублей.

Оно направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, первое заседание назначено на 9 августа.