Члены ЦИК поспорили с «Яблоком» за статус главного борца за чистоту петербургских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) удовлетворила жалобы на незаконный отказ в регистрации кандидатам от «Яблока» в двух петербургских муниципалитетах – «Морском» (Василеостровский район) и «Измайловском» (Адмиралтейский район). Вопрос о регистрации восьмерых кандидатов петербургская избирательная комиссия должна рассмотреть повторно, решил ЦИК на заседании 2 августа.

В этих муниципалитетах сторонников «Яблока» не допустили до выборов по одной и той же причине: якобы партия не предупредила местные избиркомы о том, когда будет проводить конференцию по их выдвижению в депутаты. В партии возражают, что присылали предупреждения и по электронной почте, и телеграммой. В муниципальных избиркомах же утверждают, что партийцы перепутали и физический, и электронный адреса. В петербургской избирательной комиссии – туда яблочники пожаловались сначала – поддержки не допущенные до выборов кандидаты не нашли.

Юрист штаба «Яблока» Виктор Воробьев на заседании Центризбиркома заявил, что муниципальные избиркомы в Петербурге в период приема документов намеренно «внезапно» меняли электронные адреса – эта ситуация, по его словам, «приобрела характер эпидемии». Он отметил, что нарушения на петербургских муниципальных выборах повторяются второй раз подряд: «Я стоял перед вами (членами ЦИК. – Прим. ред.) пять лет назад, и мы обсуждали ровно такие же безобразия. Ситуация к лучшему с тех пор не изменилась».

Руководители Центризбиркома в ответ возмутились. «Вы обвиняете ЦИК в невмешательстве, в покровительстве нарушений. Но кто из представителей "Яблока" хотя бы один день хоть в одной комиссии провел? Члены ЦИК были в командировках в Петербурге, я назову вам комиссии, в которых мы навели порядок – чуть ли не замки взламывали. А где порядок навело "Яблоко"?» – спросил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

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«Мне даже ночью Слабунова (Эмилия Слабунова, лидер партии «Яблоко». – Прим. ред.) пришлет смс – я сразу напрягаю всех выехать, помочь, – поддержала его председатель ЦИК Элла Памфилова. – Именно благодаря нашим усилиям огромное число зарегистрированных кандидатов от «Яблока». Мы не ждем благодарности, но ждем хотя бы честной, адекватной оценки». Элла Памфилова добавила, что в 2014 году на муниципальных выборах в Петербурге была «тяжелейшая ситуация», но ЦИК совместными усилиями с петербургским избиркомом за несколько лет эту ситуацию «переломил, несмотря на ограниченные полномочия».

Председатель Центризбиркома предложила «Яблоку» выступить с законопроектом, который помог бы встроить муниципальные избиркомы (сейчас они относительно независимы) в «более жесткую вертикаль». О том, что такая реформа избирательного законодательства необходима, ранее говорил и врио губернатора Петрбурга Александр Беглов. При этом и сейчас муниципальные комиссии наполовину формируются из людей, которых предлагает городской избирком.

С начала избирательной кампании петербургская избирательная комиссия признала незаконными и отменила 345 решений об отказе в регистрации кандидатам в депутаты, принятых муниципальными избиркомами. Из рассмотренных на сегодняшний день жалоб городской избирком удовлетворил две трети. Не нашел поддержки в петербугской комиссии 191 кандидат. Партии «Яблоко» в нынешней муниципальной кампании удалось зарегистрировать 354 кандидата. Это около 62% от числа людей, которых партия выдвинула.