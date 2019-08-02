Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 64.64р
71.71р
13:55 02.08.2019
Расширенный поиск

Власть
02.08.2019 13:00
Печать

Члены ЦИК поспорили с «Яблоком» за статус главного борца за чистоту петербургских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) удовлетворила жалобы на незаконный отказ в регистрации кандидатам от «Яблока» в двух петербургских муниципалитетах – «Морском» (Василеостровский район) и «Измайловском» (Адмиралтейский район). Вопрос о регистрации восьмерых кандидатов петербургская избирательная комиссия должна рассмотреть повторно, решил ЦИК на заседании 2 августа.

В этих муниципалитетах сторонников «Яблока» не допустили до выборов по одной и той же причине: якобы партия не предупредила местные избиркомы о том, когда будет проводить конференцию по их выдвижению в депутаты. В партии возражают, что присылали предупреждения и по электронной почте, и телеграммой. В муниципальных избиркомах же утверждают, что партийцы перепутали и физический, и электронный адреса. В петербургской избирательной комиссии – туда яблочники пожаловались сначала – поддержки не допущенные до выборов кандидаты не нашли.

Юрист штаба «Яблока» Виктор Воробьев на заседании Центризбиркома заявил, что муниципальные избиркомы в Петербурге в период приема документов намеренно «внезапно» меняли электронные адреса – эта ситуация, по его словам, «приобрела характер эпидемии». Он отметил, что нарушения на петербургских муниципальных выборах повторяются второй раз подряд: «Я стоял перед вами (членами ЦИК. – Прим. ред.) пять лет назад, и мы обсуждали ровно такие же безобразия. Ситуация к лучшему с тех пор не изменилась».

Руководители Центризбиркома в ответ возмутились. «Вы обвиняете ЦИК в невмешательстве, в покровительстве нарушений. Но кто из представителей "Яблока" хотя бы один день хоть в одной комиссии провел? Члены ЦИК были в командировках в Петербурге, я назову вам комиссии, в которых мы навели порядок – чуть ли не замки взламывали. А где порядок навело "Яблоко"?» – спросил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Реклама

«Мне даже ночью Слабунова (Эмилия Слабунова, лидер партии «Яблоко». – Прим. ред.) пришлет смс – я сразу напрягаю всех выехать, помочь, – поддержала его председатель ЦИК Элла Памфилова. – Именно благодаря нашим усилиям огромное число зарегистрированных кандидатов от «Яблока». Мы не ждем благодарности, но ждем хотя бы честной, адекватной оценки». Элла Памфилова добавила, что в 2014 году на муниципальных выборах в Петербурге была «тяжелейшая ситуация», но ЦИК совместными усилиями с петербургским избиркомом за несколько лет эту ситуацию «переломил, несмотря на ограниченные полномочия».

Председатель Центризбиркома предложила «Яблоку» выступить с законопроектом, который помог бы встроить муниципальные избиркомы (сейчас они относительно независимы) в «более жесткую вертикаль». О том, что такая реформа избирательного законодательства необходима, ранее говорил и врио губернатора Петрбурга Александр Беглов. При этом и сейчас муниципальные комиссии наполовину формируются из людей, которых предлагает городской избирком.

С начала избирательной кампании петербургская избирательная комиссия признала незаконными и отменила 345 решений об отказе в регистрации кандидатам в депутаты, принятых муниципальными избиркомами. Из рассмотренных на сегодняшний день жалоб городской избирком удовлетворил две трети. Не нашел поддержки в петербугской комиссии 191 кандидат. Партии «Яблоко» в нынешней муниципальной кампании удалось зарегистрировать 354 кандидата. Это около 62% от числа людей, которых партия выдвинула.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
ПСК
01.08.2019 11:39

ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
01.08.2019 10:46

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
pixabay.com
31.07.2019 17:54

В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

Россияне получили право на ипотечные каникулы - соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.
фото предоставлено ГК «КВС»
31.07.2019 13:16

Губернатор Ленинградской области открыл пожарное депо в «Ясно.Янино»

30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо на территории жилого квартала «Ясно.Янино», застройщиком которого является группа компаний «КВС».
Группа ЦДС
31.07.2019 12:29

Стартует IV сезон конкурса «АРХпроект»

Группа ЦДС и журнал «Проект Балтия» объявляют о старте всероссийского профессионального студенческого конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект».
LEGENDA Intelligent Development
31.07.2019 09:49

Решайся быстрее – покупай выгоднее

При принятии решения о приобретении квартиры в проектах «Московский, 65», «LEGENDA Героев» и II очереди «LEGENDA Комендантского» в течение 7 дней после первого обращения в офис продаж компании покупатели смогут воспользоваться специальными условиями от застройщика.