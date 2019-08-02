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02.08.2019 12:54
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В Петербурге приговорили родителей, выхлопотавших военную службу сыну. Должность обошлась им в три года

Пушкинский райсуд Петербурга вынес приговор семье молодого лейтенанта, не пожалевшей денег на его военную карьеру. Деньги заносили торговавшему должностями кадровику, сына в известность о заботе не ставили. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 2 августа, виновными в даче взятки признали Наталью Коцагу и Валерия Соколова. В августе 2015 года им не повезло вести дела с уже бывшим майором Жихаревым, временно исполнявшим обязанности офицера отдела кадров дислоцировавшейся в Петербурге воинской части. 

Знакомство произошло в отделе военного комиссариата в Борисоглебске, куда с просьбой о призыве на службу по контракту из запаса обратился только закончивший обучение лейтенант. Жихарев с ходу предложил вакантную должность. Пока молодой человек собирал документы, мать и её сожитель получили SMS с предложением за 150 тысяч рублей гарантировать его скорейшее трудоустройство. Позже майор сослался на трудности и попросил ещё 100 тысяч. Деньги, как установил суд, ему были перечислены. 

«В судебном заседании Соколов и Коцага вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил обоим родителям наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно», – уточнили в пресс-службе. 

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Лейтенант проходил одним из свидетелей по его делу, о родительских тратах он не знал. 

Сам Жихарев, служивший сначала в Воронеже, потом в Петербурге, в сентябре 2018 года приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд установил, что должностями временно ответственный за военные кадры торговал с регулярностью. В ноябре прошлого года он получил второй приговор, продливший его пребывание в колонии на три месяца. Осужденный лишён воинского звания.

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