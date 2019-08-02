Автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье, погибли пятеро. За полчаса до трагедии его останавливали на посту ДПС

Тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза произошло ночью 2 августа в Апанасенковском районе Ставропольского края. Пять человек погибли, более десятка пострадали. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, около половины третьего часа ночи на 420-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись грузовик Renault Premium и рейсовый автобус Sunlong, ехавший из Волгограда в Ставрополь. В момент ДТП в автобусе находились два водителя и 21 пассажир.

По предварительным данным, погибли пять человек, включая 59-летнего водителя, который в момент аварии управлял автобусом. Еще 14 человек получили травмы и были госпитализированы.

За полчаса до аварии этот автобус останавливали на стационарном посту ДПС в рамках операции «Сон за рулем». Водители сменили друг друга за час до трагедии, поэтому версия с усталостью или сном за рулем не подтверждается, отмечает ГИБДД края в своем аккаунте в «Инстаграме».

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«В настоящее время из автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой предположительно водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся», – говорится в сообщении МВД.

Ипатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводит проверку по факту аварии и устанавливает обстоятельства произошедшего. Следователи выясняют, соответствовали ли транспортные услуги по перевозке пассажиров правилам безопасности и был ли автобус исправен перед выездом на маршрут, сообщает пресс-служба ведомства.