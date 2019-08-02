Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим от паводков в Благовещенске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил в помощь пострадавшим от паводка жителям Приамурья 1 миллион рублей, сообщает сайт РПЦ 2 августа.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан направил рапорт на имя патриарха Кирилла, в котором рассказал о положении дел в епархии в связи с паводком, сообщили в РПЦ. «Предстоятель Русской православной церкви выразил сочувствие пострадавшим и заверил в молитвах о прекращении стихийного бедствия. Кроме того, святейший владыка от себя лично перечислил миллион рублей на помощь пострадавшим жителям региона», – говорится в сообщении.

В свою очередь в епархии уточнили, что «эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально не защищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии».

В Благовещенской епархии создана специальная комиссия для организации помощи пострадавшим от наводнения приходам, монастырям и подворьям, а также социально не защищенным жителям области.