Рубль ослабел на фоне дешевеющей нефти и санкций

Российская валюта продолжила вчерашнее падение, потеряв почти рубль по отношению к евро и доллару.

Биржевой курс европейской валюты в ходе торгов на Московской фондовой бирже поднялся до 72,2 рубля, тем самым откатившись до уровня 28 июля. Рубль за день потерял более 80 копеек.

Курс доллара перешагнул за психологически важную отметку в 65 рублей. Последний раз американская валюта торговалась на этом уровне в начале июня.

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Нефть марки Brent сегодня подешевела на 5%. За баррель теперь дают меньше 62 долларов.

Кроме того, на российскую валюту влияние могли оказать новости https://www.fontanka.ru/2019/08/02/014/ о новых американских санкциях.