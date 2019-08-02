ФСБ отчиталась о поимке 20-летнего террориста из Владимира. Он намеревался обокрасть воинскую часть

Группа молодых людей из Владимирской области собиралась напасть на воинскую часть и набрать там боеприпасов. В ФСБ это назвали содействием террористической деятельности.

Информацию от пресс-службы управления ФСБ по Владимирской области 2 августа передает ТАСС. В сообщении службы указано, что руководил группой «террористов» местный житель 20 лет. Он якобы собрал отряд единомышленников и намеревался напасть на воинскую часть, там его интересовали оружие и боеприпасы. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии террористической деятельности.

Пресс-служба УФСБ не уточняет, когда задержали подозреваемых, сколько их и какую именно часть они планировали ограбить. О мере пресечения также ничего не известно. Информации о «свежих» арестах по статье 205.1, указанной в релизе, в базах судов региона «Фонтанке» найти не удалось.