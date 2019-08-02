Индонезия построит новую столицу на острове. Стоимость проекта – 32,5 млрд долларов

Республика в Юго-Восточной Азии решила лишить столичного статуса Джакарту, построив главный город на острове Калимантан или Борнео, который делят между собой три страны.

«Новая столица появится на острове Калимантан <...> Окончательное местоположение будет объявлено, когда комплексные исследования будут завершены», – цитирует 2 августа заявление министра национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро издание Antara news.

На эти цели страна готова выделить почти 32,5 миллиарда долларов, а строительство начнется уже в 2021 году. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил перенести столицу на остров, который его страна делит с Малайзией и Брунеем. Инфраструктура Джакарты, по его оценке, устарела и не справляется с количествов людей и машин.

Напомним, что в новейшей истории перенос столицы случался не часто. С 2000 года лишь три страны пошли на такой шаг – Бурунди, Палау и Мьянма. Из постсоветских государств последний раз перенос столицы случался в Казахстане в 1997 году, когда главным городом стала Астана, или Нур-Султан.