МИД России официально подтвердил прекращение ДРСМД

МИД РФ официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – говорится в документе, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.