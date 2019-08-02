Апелляция подтвердила, что чиновники поделили жилищный рынок Васильевского острова вместе с УК «Мир» и «Возрождение»

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Комиссия УФАС сообщила о сговоре год назад. По данным ведомства, ООО УК «Мир» и ООО УК «Возрождение» разделили по территориальному признаку управление многоквартирными домами на Васильевском острове при непосредственном содействии жилкома, районной администрации, ГЖИ и жилищного агентства. В этот жилищный фонд попала также бывшая квартира президента России Владимира Путина на 2-й линии. Администрация проинформировала жителей, что ООО «ЖКС № 2 Василеостровского района» не получит лицензию на управление, следовательно, надо выбирать из компаний «Возрождение», «Мир», «Стилес» и «СИБ». Последние две были включены в список для создания видимости конкуренции — управлять домами они не собирались. При этом чиновники скрыли факт наличия долгов у «Мира» и «Возрождения» и проигнорировали факт выбора жильцами в качестве управляющей компании ЗАО «Жилкомсервис «Василеостровец». В феврале 2019 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность решения УФАС.

Историю банкротства ЖКС № 2 Василеостровского района «Фонтанка» освещает с конца 2012 года. Началось все с иска СК «Вертикаль», которой жилкомсервис якобы задолжал более 10 млн рублей за уборку крыш. В суде ее представлял сотрудник ТГК-1 Андрей Дубровский, так что ни для кого не стало неожиданностью, когда и газпромовская дочка поспешила войти в реестр кредиторов. Она была не единственной ресурсоснабжающей организацией в этом скорбном для ЖКС списке, но по объему требований — почти 200 млн рублей — оказалась вне конкуренции. В ЖКС № 2 ввели процедуру внешнего управления, сдобренную уголовным делом против директора Андрея Чалова.

Летом 2015 года очередное уголовное дело возбудили уже в отношении временного управляющего Андрея Коробова. 600 домов на Васильевском острове, в одном из которых расположена бывшая квартира президента Владимира Путина, разделили между малоизвестными на тот момент компаниями «Мир» и «Возрождение». Руководители этих компаний тоже вскоре отправились под домашний арест. Внешнее управление прекратили, ЖКС признали банкротом, открыли конкурсное производство, управляющим утвердили Алексея Боравченкова. Он для расчета с кредиторами начал продавать имущество ЖКС, а также взыскивать задолженность с граждан, которую те накопили до передачи домов другим операторам.