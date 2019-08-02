На Оптиков среди ночи пылали припаркованные машины, еще одна сгорела на Сантьяго-де-Куба

Ночью 2 августа пожарные тушили горевшие автомобили в Выборгском и Приморском районах Петербурга. В одном из пожаров сгорели сразу три машины, и еще одна пострадала от огня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 1:05 в ведомство поступила информация о пожаре у дома 1 по улице Сантьяго-де-Куба. Там загорелся автомобиль Renault. Потушили его в 1:44 силами двух машин и восьми человек личного состава. Но машина все равно успела выгореть полностью. О пострадавших сведений не поступало.

Затем в 3:32 в МЧС сообщили об автомобильном пожаре на улице Оптиков. У дома 45, корпус 1, полыхали три машины: BMW, Nissan и Mazda, все они в итоге сгорели полностью. Досталось и припаркованной рядом KIA – у нее оплавились части кузова.

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Открытое горение ликвидировали в 3:54. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Сведений о пострадавших при пожаре в МЧС не поступало.