Самолеты Ил-76 ВКС России совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Сибири

Минобороны России делится оперативной информацией по тушению лесных пожаров в Сибири к полудню 2 августа, к данному моменту самолеты Ил-76 ВКС России совершили 18 вылетов на тушение пожаров.

«С утра 2 августа самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний», – сообщают военные.

Напомним, что по приказу Верховного главнокомандующего Министерство обороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.