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Среда джаза с Давидом Голощекиным
07.08.2019 12:00
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Stan Getz ‎– Spring Is Here

Stan Getz ‎– Spring Is Here

Стэнли Гаецкий (Stan Getz) – американский джазовый тенор-саксофонист, прозванный The Sound за то, что извлекал из своего инструмента красивейшие звуки. Был популяризатором стиля босса-нова и в 60-х годах двадцатого века познакомил с этим направлением сначала американскую публику, а затем и весь мир. Благодаря Стэну Гетсу даже далекий от джазовой музыки слушатель с трех нот узнает «The Girl From Ipanema», «How Insensitive», «Desafinado» или «One Note Samba». В альбоме «Spring Is Here» вместе со Stan Getz записались такие музыканты, как Monty Budwig (контрабас), Victor Lewis (ударные) и Lou Levy (фортепиано).

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