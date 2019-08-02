Малком успешно прошёл медосмотр перед завершением перехода в «Зенит»

Для официального перехода полузащитника футбольного клуба «Барселона» Малкома в «Зенит» осталось несколько формальностей. Как стало известно «Фонтанке», 22-летний игрок прошёл медобследование в одной из петербургских клиник. Далее игрок отправился в офис «Зенита» для подписания контракта.

Малком прибыл в Петербург в минувший четверг, 1 августа. Вместе с ним прилетели его девушка и агент. Вечером они совершили первую прогулку по Невскому проспекту.

Ожидается, что с Малкомом будет подписан на 5 лет с годовым окладом 6,5 млн евро. «Барселона» получит взамен 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.