Кондолиза Райс не видит перспектив членства Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО пока не представляется возможным. Такое мнение в интервью украинскому изданию «Новое время» высказала бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы [Украина] получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО, когда были попытки это сделать в Бухаресте в 2008 году», – сказала она.

В то же время Райс не исключила возможности сближения Украины с Североатлантическим альянсом. «Однако это не значит, что Украина не может приблизиться к НАТО, даже не обязательно используя формальное соглашение <...> НАТО сформировало центр кибербезопасности, и он не обязательно должен состоять полностью из членов НАТО, туда также вовлечены и не члены альянса. Украина должна быть привлечена в это вместе с НАТО. Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения, а участвовать в как можно большем количестве мероприятий – это было бы хорошим вариантом для Украины», – добавила бывший госсекретарь США.

Ранее, занимая должность главы госдепартамента, Райс обещала оказать поддержку Украине в ее стремлении в НАТО, однако указывала, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет вступить в организацию.