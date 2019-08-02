Асфальт уложен. Участок платной автомагистрали М-11 от Тосно до Мясного Бора откроется в августе

На платной автомагистрали М-11 (Москва – Петербург) от Тосно до Мясного Бора полностью уложен асфальтобетон – в три слоя общей толщиной 27 см. Об этом 2 августа «Фонтанке» сообщили в компании «Магистраль двух столиц».

На этой неделе рабочие завершат устройство барьерного ограждения, а также монтаж опор освещения и нанесение дорожной разметки. В середине августа первые автомобили проедут по новой трассе от Тосно до Мясного Бора и далее в сторону Москвы.

Этот участок трассы длиной 103,4 км начинается на 543-м км трассы в районе Мясного Бора и завершается на 646-м км недалеко от Тосно. Пункты взимания платы находятся в начале и конце участка. Всего на этом отрезке уложено 7,6 млн кв. м асфальта, использовано 49 869 куб. м бетона, завезено 12,8 млн куб. м песка.

Фото: Пресс-служба «Магистраль двух столиц»

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В июне корреспондент «Фонтанки» стал первым представителем СМИ, который проехал по М-11 от южного полукольца вокруг Петербурга (дорога А-120) до Мясного Бора под Новгородом.

Ранее, 6 июня прошлого года, открылось движение по участку М-11 от Великого Новгорода до Вышнего Волочка и заработал пункт взимания платы в Мясном Бору, построенный в рамках 7-го этапа строительства, который реализует ООО «Магистраль двух столиц». Этот пункт взимания платы расположен на 545-м километре трассы на развязке М-11 с автомобильной дорогой М-10 «Россия».