ВЦИОМ: в Москве каждый второй согласен с отказом в регистрации кандидатам в депутаты. Жёсткие задержания одобрило большинство

Неудавшимся кандидатам в Мосгордуму не удалось заручиться безусловной поддержкой потенциальных избирателей. Такой вывод можно сделать из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно результатам отчёта, опубликованным 2 августа, каждый второй житель столицы (54%) согласен, что при регистрации кандидатов необходимо действовать по закону и отказывать тем, кто при сборе подписей допустил нарушения. Для примера респондентам называли Геннадия и Дмитрия Гудковых, Илью Яшина и Любовь Соболь.

29% считают, что можно было закрыть глаза на нарушения и предоставить всем желающим возможность побороться за мандат.

О митинге, который прошёл в столице 27 июля, так или иначе осведомлены 83% жителей города. Большинство из них в курсе, что добро на протесты мэрия не давала и акция была несогласованной.

61% опрошенных согласились, что реагировать на подобное следует в соответствии с законом, даже если «приходится применять жёсткие меры». Меньше трети москвичей (26%) скорее не согласны с силовыми методами разгона митингов.