В Таиланде произошли теракты. Россиянам рекомендуют быть осторожнее

В центре Бангкока устроили несколько взрывов, целью которых, по всей вероятности, были участники 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел АСЕАН. Российское посольство рекомендует соотечественникам соблюдать меры предосторожности.

«Утром 2 августа в ряде центральных районов Бангкока произошла серия взрывов. Взрывные устройства малой мощности сработали у ряда правительственных зданий и в метро. В настоящее время сообщается о том, что 2 человека получили легкие ранения», – говорится 2 августа в заявлении посольства РФ в Бангкоке.

Дипломаты советуют туристам из РФ «ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте».

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что власти усилили меры безопасности.

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В королевстве проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН. Россию на мероприятии представляла делегация под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова. В рамках саммита прошло специальное совещание Россия – АСЕАН.

Несмотря на популярность Таиланда как туристического направления и сравнительную безопасность, теракты в королевстве периодически случаются. Чаще всего за ними стоят радикальные религиозные группировки, которые устраивают взрывы и нападения. В южной провинции с 2004 года организовали целый ряд терактов, в которых погибли 7 тысяч человек.