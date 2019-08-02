Во Владикавказе при пожаре и взрыве в цехе пострадали 12 человек

Пожар в цехе по обработке шерсти произошел во Владикавказе 2 августа. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Огонь тушат в доме 8 по улице. Как уточняет РБК со ссылкой на МЧС, в здании также произошел взрыв газа. В результате пострадали 12 человек, семеро из них госпитализированы. В тушении огня принимают участие более 100 человек, 33 единицы техники.

Площадь возгорания составляет порядка 700 кв. м, локализовать пожар пока не удалось. Движение транспорта в районе горящего здания ограничено, водителей просят искать объезд.