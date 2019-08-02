«Прискорбно». В Японии недовольны поездкой Дмитрия Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии выразило свое недовольство от посещения российским премьер-министром южной части Курильских островов, призвав Россию вернуться к конструктивным мерам.
«Мы настоятельно призываем российскую сторону принять конструктивные меры для дальнейшего развития японо-российских отношений, включая вопрос о заключении мирного договора», – цитирует 2 августа заявление внешнеполитического ведомства Японии агентство Reuters.
По словам дипломатов, поездка Дмитрия Медведева на остров Итуруп стала «прискорбной». Его визит якобы «может помешать переговорам о мирном договоре и совместной экономической деятельности».
О желании премьера отправиться на Курилы стало известно в конце июля. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов тогда подчеркнул, что у Медведева есть право посещать любой российский регион. Он уже ездил на Итуруп в 2015 году.
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.