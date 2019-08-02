Белая «Тойота» на Садовой покорежила дверь маршрутки. Машина летела со встречной полосы

Авария напротив остановки общественного транспорта на Сенной площади в Петербурге чудом обошлась без жертв. Маршрутка и «Тойота» притерлись плотно.

Фотографии с места ДТП в соцсетях выложили очевидцы утром 2 августа. На них запечатлена пустая маршрутка и машина, которую зажало между пассажирским транспортом и тротуаром. По словам горожан, легковушка влетела в бок маршрутки со встречной полосы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Были ли в маршрутке, которая начала путь к Сенной площади еще у метро «Приморская», пассажиры – пока неясно.

«Тойота» до недавнего времени принадлежала 27-летней петербурженке. Как она рассказала «Фонтанке», машину она продала «каким-то молодым парням».