Вертолеты Минобороны начали тушить пожары в Сибири. Ми-8 каждый день будут совершать 10–15 вылетов

Вертолеты Ми-8 приступили к тушению лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом 2 августа сообщает Министерство обороны России.

Вертолеты оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 тонн. Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов лесных пожаров, говорится в сообщении. Всего в состав группировки по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и десять вертолетов Ми-8 армейской авиации. Самолеты Ил-76 оборудованы водосливными приборами, в которые можно залить 42 тонны воды.

Как пишет РБК, параллельно «Авиалесоохрана» пытается искусственно вызвать дожди для тушения пожаров в Сибири. Для этого используется специальный самолет-зондировщик Ан-26. «Запуск летчиками-наблюдателями ФБУ "Авиалесоохрана" в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром инициирует процесс образования дождей», — объяснили в ведомстве.

По оценке министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, площадь лесных пожаров составила 2,7 млн га, что на 12% больше показателя в 2018 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Кобылкину и губернаторам пострадавших регионов лично проконтролировать ситуацию с пожарами.