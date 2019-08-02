Веселившийся за рулем маминой «Инфинити» школьник стал подозреваемым по уголовному делу. Штраф за угон, возможно, придется платить самой родительнице

Подозреваемый в угоне родительской «Инфинити» восьмиклассник может получить первую судимость еще не выйдя из-за школьной парты. Выходку с гонками по федеральной трассе мать подростка не считает шалостью.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), раздумья дознавателя из Выборгского района Ленобласти к утру 2 августа все же вылились в возбуждение уголовного дела по угонной статье. Уверенности полиции добавило заявление мамы школьника, которая просила привлечь сына к установленной законом ответственности. Однако женщину может подвести возраст ребенка: в случае если дело дойдет до суда и юного угонщика сочтут виновным, ему может быть назначена минимальная санкция 166-й статьи УК – штраф до 120 тысяч рублей. Может случиться так, что платить его потерпевшей родительнице придется из своего кармана.

Как «Фонтанка» писала накануне, 14-летние подростки угнали «Инфинити» ночью 1 августа с частной территории в Выборге. Машину удалось остановить уже в Петербурге, на Западном скоростном диаметре.