В Бангкоке произошла серия взрывов. СМИ сообщают о шести бомбах

Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда Бангкоке 2 августа. Об этом сообщает The Bangkok Post.

По информации издания, взрывы произошли около станции надземного метро Chong Nonsi в 8:50 утра (4:50 по московскому времени), а также еще в трех районах города.

По данным полиции, в результате одного из взрывов пострадали двое сотрудников городских служб, которые занимались уборкой улиц.

Три взрыва произошли в районе Прату Нам. РИА Новости отмечает, что он находится недалеко от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, в которой на этой неделе проходят министерские встречи стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока.

Реклама



Reuters уточняет, что всего взорвалось шесть бомб. Одно взрывное устройство полицейских удалось обезвредить. По данным агентства, ранения получили четыре человека.