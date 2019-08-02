«Это не паранойя». Роскачество рекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации по «цифровой гигиене» для тех, кто пользуется устройствами с выходом в Интернет.

Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо не только устанавливать антивирус и обновлять до последней версии программное обеспечение операционной системы, но и заклеивать камеры и микрофоны в моменты, когда они не нужны, пишут эксперты в рекомендациях, с которыми 2 августа ознакомился РБК.

Это не паранойя, заверяют эксперты, поскольку написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройствах и таким образом шпионить за жертвами.

Эксперты Роскачества посоветовали использовать для заклейки камеры кусок непрозрачного скотча или изоленты. Также, отметили они, сейчас пользуются спросом специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука. Наибольший интерес у киберпреступников вызывает не то, как жертва выглядит перед монитором, а то, что она говорит, о чем беседует со своим окружением. Именно по этой причине необходимо заклеивать и микрофоны у ноутбуков.

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Подобную проблему на смартфонах не решит закрытие разрешения на доступ приложений к камере или микрофону. Сами смартфоны собирают метаданные о своих пользователях, чтобы в дальнейшем использовать это для предоставления адресной рекламы, пишут эксперты.

«Роскачество вновь рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и пр., если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений», — резюмировали в Роскачестве.