Найденные в СПбГУ баллоны с газом оставили в вузе. На одном из них название боевого вещества времен Первой мировой

Баллоны с названиями ядовитых газов, которые накануне нашли в филиале Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе, из одного технического помещения перенесли в другое. Когда-нибудь их утилизируют.

По информации «Фонтанки», баллоны в два часа дня 1 августа нашел в техническом помещении на четвертом этаже вуза охранник; как они там оказались, сотрудникам службы безопасности Института химии не известно. На одном из них, объёмом около десяти литров, красовалась надпись «Газ фосген». Это чрезвычайно токсичный газ, во времена Первой мировой войны его использовали как боевое отравляющее вещество, люди умирали от удушья. Вторая емкость, обьемом около пяти литров, маркирована как «Газ фреон-11», он тоже опасен, но в первую очередь для окружающей среды, у него очень высокая озоноразрушающая активность, его использование ограничено на международном уровне.

Помещения осматривали взрывотехники из Росгвардии и экологи МЧС. Никаких отклонений от норм замеры воздуха не показали, военным тоже спасать студентов оказалось не от чего.

Из здания на Университетском проспекте, 26, на время осмотра вывели 150 человек.