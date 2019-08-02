США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Об этом 2 августа сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Подробности новых ограничений не уточняются.

Санкции будут введены в связи с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери. Отмечается, что госдепартамент и министерство финансов подготовили пакет санкций в конце марта, однако американский лидер откладывал подписание документа. Как пишет издание, он специально заморозил второй раунд санкций из-за нежелания противодействовать российскому президенту Владимиру Путину.

По версии Великобритании, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.