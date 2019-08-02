«Эта ситуация, как говорят у нас, достала». Медведев рассказал про состояние госзакупок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала». Фраза прозвучала в ходе совещания по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — цитирует 2 августа премьер-министра ТАСС.

Он напомнил, что давал поручение ужесточить ответственность для недобросовестных подрядчиков. Причем, не только административную ответственность, но и ввести специальный уголовного состав по манипуляциям итогами конкурсов.

Медведев отметил, что случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на уничтожение его результатов, должны быть наказуемы. По словам премьера, это касается ситуаций, когда заявка в «неисполнимом» виде, в результате конкурс завершается. «В результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — сказал он.