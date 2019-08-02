Не настраивайтесь на теплый август — его не будет. Честный прогноз от синоптика «Фобоса»

Уральский циклон продолжает портить погоду регионам европейской части России, включая Петербург и Москву. Сегодня, 2 августа, воздух в Северной столице не прогреется выше 18 градусов. Ветер северный. Возможно, это спасет городские фонтаны от празднующих десантников.

«В наступившую пятницу Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря, центр которого кружит над Средним Уралом. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха – +16 – 18 °С. Ветер северный, 4 – 9 м/с», – пишет в традиционном утреннем прогнозе в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также метеоролог выдал лаконичный, но однозначный прогноз на август для своих подписчиков: «Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться... его не будет».

По данным Северо-Западного гидрометцентра, на выходных в Петербурге будет совсем неуютно: всего 12 – 14 градусов с дождями.

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Напомним, сегодня в России отмечают День десантника. Накануне Водоканал сообщил, что не будет отключать фонтаны. Но пообещал следить за «голубыми беретами».