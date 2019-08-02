В картах «Мир» чип для бесконтактной оплаты заменят с французского и южнокорейского на российский

Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала для использования в своей платежной системе «Мир» первый чип российского производства для бесконтактных платежей. Об этом 2 августа рассказал РБК Алексей Дианов, представитель разработчика чипа АО «НИИ Молекулярной электроники» (НИИМЭ, входит в ООО «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» в сфере микроэлектроники).

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание: их требуется вставлять в платежный терминал.

По словам Дианова, новая версия банковского чипа разработана специально для НСПК и имеет собственную операционную систему. Выпускать чип будет предприятие «Микрон» (также входит в СП АФК «Система» и «Ростеха»). Весь процесс выпуска чипа, включая разработку и полный цикл производства, осуществляются на территории России, заверил представитель «Микрона», добавив, что чип в банковской карте — самый критичный и технологически сложный элемент, который принципиально важен для информационной безопасности.

Новый чип НИИМЭ и «Микрона» — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, указали в пресс-службе НСПК, подтвердив, что он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует международным стандартам.

НСПК была создана в 2014 году для обеспечения независимости карточных платежей в России в связи с санкционной угрозой. Но чипы в большинстве национальных карт использовались иностранные. На сегодняшний день основная доля карт «Мир» выпускается с поддержкой технологии бесконтактной оплаты, указали в НСПК. По данным компании, на конец мая 2019 года российские банки выпустили 59,4 млн карт «Мир», это более 20% от эмитированных в стране банковских карт.