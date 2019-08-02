Будущий новичок «Зенита» Малком уже гуляет по Невскому проспекту. Футболист сам показал видео с прогулкой

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Малком, который вскоре должен заключить контракт с «Зенитом», прибыл в Петербург. 22-летний футболист уже прогуливается по Невскому проспекту вместе со своей девушкой.

Коротким видео со своей прогулкой Малком поделился вечером 1 августа с подписчиками своего инстаграма.

Скриншот с сайта instagram.com

Ранее сообщалось, что на 2 августа у Малкома запланировано медобследование, после которого уже будет подписан контракт с «Зенитом». Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 5 лет с годовым окладом 6,5 млн евро.

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«Барселона» получит взамен 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.