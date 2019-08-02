Книга о Гарри Поттере, купленная за один фунт, ушла с молотка почти за 30 тысяч. Торги прошли в день рождения волшебника

«Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг ушёл с молотка на аукционе Hansons в английском Стаффордшире за 28,5 тыс. фунтов стерлингов ($34,6 тыс.). Об этом сообщается на официальном сайте площадки. Новым владельцем книги стал британский коллекционер.

Бывший владелец сказал, что купил роман около 20 лет назад на книжном развале за один фунт. Первая история о маге, воспитанном маглами, была напечатана в 1997 году издательством Bloomsbury. Тираж составил всего лишь 500 экземпляров. Позднее в тексте нашли ошибки, в том числе на обложке описка красовалась в слове «филосовский». Поэтому большинство книг из тиража отправились в библиотеки и школы. В июле прошлого года экземпляр из данного тиража был продан на торгах английского аукционного дома Bonhams за 56 тыс. фунтов (около $74 тыс.).

Торги состоялись 31 июля в день рождения Роулинг и самого Гарри Поттера, которому в этот день исполнилось бы 39 лет.