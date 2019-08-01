Бе-200, тушивший пожары в Якутии, сломался в первый же день

Самолёт-амфибия Бе-200 прекратил тушение лесных пожаров в Якутии, так как сломался. Об этом 1 августа сообщили в экстренных службах республики. В четверг он был направлен в Якутию, где ввели режим ЧС.

«Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу», – сказал собеседник ТАСС.

Источник уточнил, что из строя вышла система сброса жидкости. Если до завтра Бе-200 не починят, для тушения направят другой борт.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Якутии зафиксированы 113 очагов. Общая площадь лесных пожаров здесь составляет 1 172 312 га.

Напомним, 1 августа было возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири по статье «халатность». Обыски проходят в Минлесхозе Красноярского края.