Твит Трампа, ударивший по рублю, прошелся и по нефти. Ее стоимость падает почти на 10%

Цены на нефть резко снизились вечером 1 августа. Причиной стал твит Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары.

Нефть марки Brent стоит впервые с середины июня менее 61 доллара за баррель. Она подешевела на Межконтинентальной бирже на 7,7% за несколько часов. Цена нефти марки WTI снизилась на 7,39%, до 54,25 долларов за баррель.

Напомним, твит Трампа вызвал и снижение курса рубля — за вечер доллар на Московской бирже подорожал почти на 70 копеек, евро — более чем на 75. Президент США анонсировал введение новых пошлин на китайские товары на сумму в 300 млрд долларов. При этом в целом он позитивно оценил перспективы переговоров с Китаем.