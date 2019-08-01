«В каталажку со мною заприте весь состав сериала "Менты"». Михаил Ефремов попросил главу МВД отпустить актера, задержанного за «ролик с пьяным инспектором»

Актер и режиссер Михаил Ефремов в стихах обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой отпустить актера театра «Современник» Дмитрия Смолева. Стихотворное обращение публикует 1 августа «Новая газета».

Ранее Смолев получил восемь суток административного ареста за участие в съемках ролика в форме сотрудника ГИБДД. Суд признал его виновным по статьям о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и незаконном ношении формы (17.12 КоАП).

«Пусть звучит откровенно и звонко

Заявленье министру мое:

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На подмостках, на сцене, на съемках

Часто носит актер не свое!», – объясняет главе МВД Ефремов.

И напоминает, что ему и самому приходилось носить «аксельбанты, погоны, короны».

«Задержите меня, посадите,

Укатайте меня со всех сил!

В каталажку со мною заприте

Весь состав сериала «Менты»,

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Честь мундира навек защитите

От актерской лихой борзоты», – советует актер.

Далее в стихотворной форме Ефремов кратко описывает историю: Смолев не смог принять участие в спектакле, поскольку был задержан за видеоролик, где изображает пьяного инспектора.

«Господин полицейский министр!

Не пытаясь дерзить и шутить,

Я прошу: разберитесь там быстро.

И артиста прошу отпустить.

<...>

Не судите артистов и клоунов,

И стрелять в пианистов — нельзя!», – подытоживает свое стихотворное обращение Ефремов.