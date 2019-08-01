«В каталажку со мною заприте весь состав сериала "Менты"». Михаил Ефремов попросил главу МВД отпустить актера, задержанного за «ролик с пьяным инспектором»
Актер и режиссер Михаил Ефремов в стихах обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой отпустить актера театра «Современник» Дмитрия Смолева. Стихотворное обращение публикует 1 августа «Новая газета».
Ранее Смолев получил восемь суток административного ареста за участие в съемках ролика в форме сотрудника ГИБДД. Суд признал его виновным по статьям о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и незаконном ношении формы (17.12 КоАП).
«Пусть звучит откровенно и звонко
Заявленье министру мое:
На подмостках, на сцене, на съемках
Часто носит актер не свое!», – объясняет главе МВД Ефремов.
И напоминает, что ему и самому приходилось носить «аксельбанты, погоны, короны».
«Задержите меня, посадите,
Укатайте меня со всех сил!
В каталажку со мною заприте
Весь состав сериала «Менты»,
Честь мундира навек защитите
От актерской лихой борзоты», – советует актер.
Далее в стихотворной форме Ефремов кратко описывает историю: Смолев не смог принять участие в спектакле, поскольку был задержан за видеоролик, где изображает пьяного инспектора.
«Господин полицейский министр!
Не пытаясь дерзить и шутить,
Я прошу: разберитесь там быстро.
И артиста прошу отпустить.
<...>
Не судите артистов и клоунов,
И стрелять в пианистов — нельзя!», – подытоживает свое стихотворное обращение Ефремов.